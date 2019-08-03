Şırnaklı çiftçi ve eşi bu kez de Avrupa turuna çıktı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50), okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48) ile birlikte bu kez Avrupa turuna çıktı. 10 yıldır dünyanın farklı ülkelerini yöresel kıyafetler ile gezen çift, yaklaşık bir ay içinde 20'ye yakın Avrupa ülkesini ziyaret etmeyi hedefliyor.

Balveren beldesinde çiftçilik yapan Feyzullah Artuç, eşi Taybet Artuç ile birlikte 10 yıldır dünyanın birçok ülkesini gezdi. Yurt dışı gezilerinde eşini yanından ayırmayan Feyzullah Artuç'un bu yılki gezi rotası Avrupa ülkeleri oldu. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar gibi ülkeleri ziyaret eden Artuç çifti, gittikleri her ülkede kendi yöresel kıyafetleriyle geziyor.

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE HALAY ÇEKİP, SAC EKMEĞİ PİŞİRECEKLER

Yabancı dil bilmedikleri için gittikleri ülkelerde insanlarla işaret diliyle anlaşan Artuç çifti, bu yıl Fransa Konsolosluğu'ndan aldıkları vizeyle Fransa, İtalya, Almanya, İsveç gibi Avrupa'nın birçok ülkesini gezecek. Ahırdaki ineğini satıp, Avrupa turuna çıktığını anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte Paris'e gittiklerinde Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerle halay çekip, sac ekmeği pişireceklerini söyledi. Artuç, "10 yıldır eşimle beraber yurt dışına çıkıyoruz. Daha önce Japonya, Katar, Brezilya, Küba, Rusya gibi birçok ülkeyi dolaştım. Bu sene de Avrupa ülkelerine gideceğim. Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, İsveç gibi ülkeleri dolaşacağım. 25-30 gün içerisinde tahminen 15-20 ülkeyi gezmeyi hedefliyorum" dedi.