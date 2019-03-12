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Şırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta ilkokul öğrencileri, Türkiye’nin 7 bölgesinden 10 farklı okul öğrencisiyle ortak İstiklal Marşı klibi hazırladı.  Şırnak'taki Namaz ve Yassı dağları arasında bulunan merkeze bağlı Başağaç Köyü İlkokul'unda eğitim gören öğrenciler, Kocaeli, İstanbul, Van, Çorum, Kütahya, Aksaray, Denizli ve Ordu’da okuyan öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı klibi hazırladı.

Şırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okudu

Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta ilkokul öğrencileri, Türkiye’nin 7 bölgesinden 10 farklı okul öğrencisiyle ortak İstiklal Marşı klibi hazırladı.
Şırnak'taki Namaz ve Yassı dağları arasında bulunan merkeze bağlı Başağaç Köyü İlkokul'unda eğitim gören öğrenciler, Kocaeli, İstanbul, Van, Çorum, Kütahya, Aksaray, Denizli ve Ordu’da okuyan öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı klibi hazırladı. Proje, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle Başağaç ilkokulunda görevli öğretmen Ömer Özcan tarafından hazırlandı. Şırnaklı öğrenciler Doğu-Batı kardeşliği adı altında sosyal medyada başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesindeki çocuklarla birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Öğretmen Özcan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümünde Türkiye’nin 7 bölgesinden 10 farklı okulda sosyal medyada böylesi bir kampanya yaptıklarını ifade ederek, "İstiklal Marşımızın özü milli birlik beraberlik ve değerlerimizdir. Biz de bunu öğrencilerimizle beraber yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

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Şırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okuduŞırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okuduŞırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okuduŞırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okudu

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