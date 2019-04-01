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Şırnaklılar seçimi AK Partili adayın kazanmasını halaylarla kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 20:18 | Son Güncelleme

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka’nın kazanması kentte sevinçle karşılandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka’nın kazanması kentte sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, seçimi Yarka’nın kazanmasını halaylarla kutladı.
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve vatandaşlar, resmi olmayan sonuçları kutlamak için Atatürk Mahallesi’nde bulunan adliye alanında bir araya geldi. Alana gelen Mehmet Yarka’ya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundular. AK Partililer, seçim sonucunu davul zurna ve yerel ses sanatçıların seslendirdiği Kürtçe-Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı.
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, yaptıkları konuşmalarda desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler. Seçimleri kazanan Yarka, Şırnak halkıyla çok güzel işler yapacaklarını belirterek, "Yine söz veriyorum sizlerle çok güzel şeyler yapacağız, sizlerle güleceğiz. Mehmet Yarka 130 gün önce ne dediyse şimdi de aynısını söyleyecek. Ölmeden önce bu memlekete onurlu bir görev yapmak istiyordum ve siz verdiniz bunu bana. Bu seçimin kaybedeni ve kazananı yoktur. Burada Şırnak kazanmıştır, Şırnak’a hayırlı uğurlu olsun. Siz öyle yüksek oy verdiniz ki bana şu anda sosyal medyalarda Şırnak’ın adı geçiyor. Bundan sonra televizyonlarda kan, gözyaşı olmayacak. Bundan sonra bu güzellikler olacak. Ben aday olduğumda demiştim ’İlkleri yaşatacağız Şırnak’ta.’ Hizmetlerimiz, güzelliklerimiz ve yıllardan beridir olmayan halayları beraber çekeceğiz. Bizim kaderimiz mi geri kalmışlık. Biz hep umut ettik, komşu illerimizde olan yatırımlar memleketimizde niye yok? Siz beni çağırdınız dediniz ki Mehmet Bey gelin, size bir görev ihtiyacımız düştü. Ben de bu görevi kabul ettim. Siz bu görev karşılığını en güçlü şekilde sandıkta verdiniz. Şimdi sıra bizde. Allah nasip ederse sunduğumuz 23 proje ilk ve son değildir. Biz mazbatamızı alıp, meclisimiz ile toplantımızı yapıp yola çıkacağız. Şırnak artık hizmet siyasetine oy veriyor, onu istiyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından vatandaşlar hep birlikte halay çekerek seçim sonuçlarını kutladı.

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