Şırnaklıların doğalgaz sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mart’ta Şırnak mitinginde verdiği doğalgaz müjdesinde sona gelindi. Şırnak halkı doğalgazı kullanmanın sevincini yaşarken desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Şırnak’a getirilen doğalgaz 200 haneye verildi. Doğalgaz çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor. Doğalgazı evinde kullanan Harun Taşçı, tüp sıkıntısından kurtulduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ise, Şırnak merkezde yaşanan değişim ve dönüşümün özellikle enerji alanında da kendini ciddi bir şekilde hissettirmeye başladığını söyledi. Bedirhanoğlu, "2016 yılının Temmuz ayında Mardin ilinden BOTAŞ tarafından döşenmeye başlanan ulusal iletim hattı 2018 yılının Kasım ayı itibariyle Şırnak merkeze ulaştı. O an itibariyle iç dağıtım şirketimiz tarafından Şırnak şehir merkezimizde iç hat dağıtım işlemleri başladı. Başta üniversitemiz olmak üzere, sanayi sitesi, toplu konutlarımız ve üniversitemizin içindeki konutlar şu anda aktif olarak doğalgaz kullanımına başladılar. Yaklaşık 200 ev aktif doğal gaz kullanıcısı olarak doğalgazdan yararlanmaktadır. Bunun dışında da bin 50 konutumuz şu anda doğalgaz arzı sağlamış durumdadır. İç bağlantılarına müteakip vatandaşlarımız burada da doğalgaz kullanmaya başlayacaklar. 2019 yılı itibariyle de yaklaşık 7 buçuk milyon liralık bir yatırımı da hedeflemekteyiz. 25 kilometrelik bir hattı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şırnaklı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şu an itibariyle Şırnak’ın yüzde 25’ine doğalgazı vermeyi düşünüyoruz" dedi.