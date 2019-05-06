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Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:20 | Son Güncelleme

Bölgede devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu - Hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam ediyor

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonların Şırnak'ta devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların, hava destekli olarak devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Milli Savunma Bakanlığı şehit şırnak

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