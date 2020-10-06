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Şırnak’ta 1 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi” denildi.
Ayrıca açıklamada, teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 173’e yükseldiği aktarıldı.

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