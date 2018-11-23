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Şırnak’ta 10 bin aileye 10 bin ton kömür

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yardıma muhtaç 10 bin aileye 10 bin ton kömür dağıtımına başladı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yardıma muhtaç 10 bin aileye 10 bin ton kömür dağıtımına başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hasan Güngen, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Şırnak'taki yardıma muhtaç ailelerin kışlık kömür ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını belirterek, "Daha önce ismini vakıfımıza yazdıran yardıma muhtaç aileleri tespit ettik. Bu tespit edilen 10 bin aileye kömür dağıtımımıza başladık. 10 bin aileye 1'er ton kömür veriyoruz. 12 mahalle muhtarlarımızın gözetimi ile bu yardımlarımız traktörlerle evlerinin önüne bırakıldı.Bugün Yeşilyurt mahallesiyle başladık. Şırnak merkez, merkeze bağlı köy ve beldelerde ikamet eden 10 bin haneye kömür dağıtacağız. Hane başına bir ton. Bu kömür bakanlığımız tarafından Şırnak Valiliği'ne gönderilmekte. Bize teslim edildikten sonra biz de nakliye ve hamaliyeyi vakıftan karşılayarak vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Biz merkezden başladık yarından itibaren hem merkez hem de köy ve beldelerde dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz bu dağıtımı 1 ay içerisinde bitireceğiz" dedi. Vakıfkent mahalle muhtarı Hasan Tekinalp, soğuk kış günlerinde imkanı olmayan vatandaşların yüzünün güldüğünü belirterek, "Bugün fakir fonu kömür dağıtımına başladık. Vakıf, vatandaşların kapılarına kadar traktörle kömürü götürüyor. İhtiyacı olan herkese veriliyor. İsmi çıkmayan olabilir ancak talepte bulunabilirler. Hane başına 30 torba kömür veriyoruz. Bu da bir ton kömüre tekabül ediyor" diye konuştu.

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