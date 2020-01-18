Şırnak'ta 11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Hayatta olduklarını umuyoruz'

BBC Türkçe'ye konuşan Diril, "Hepimizin ifadesi alındı ve soruşturma gizli yürütülüyor. Şimdiye kadar öldüklerine dair bir ibareye rastlanılmadığı için hayatta olduklarını umuyoruz" dedi.

Anne ve babasını aramak için Beytüşşebab'a giden İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, yedi gündür somut herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Valilik açıklamasında "Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir" dendi.

Şırnak Valiliği yaptığı bir basın duyurusu ile kayıp çifti bulmak için Jandarma Özel Harekât timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan anne ve babası 65 yaşındaki Hurmuz Diril ve 71 yaşındaki Şimoni Diril'den 11 Ocak'tan beri haber alınamıyor.

Papaz Diril, "Tek isteğimiz kimse kulaktan dolma bilgilerle haber yapmasın, bilgi kirliliği yaratılmasın, bu konuda insanlardan hassasiyet bekliyoruz. Biz kendi halinde yaşamak isteyen Keldani bir aileyiz. Biz de bu coğrafyanın bir parçası olduğumuz için bölgede yaşayan her kesin yaşayabileceği sıkıntıları biz de yaşayabiliyoruz" diye konuştu.

6'sı kız, 5'i erkek 11 çocukları olan Hurmuz ve Şimoni Diril çifti, beş yıl önce İstanbul'dan temelli olarak köye taşındı.

Köyde sürekli olarak ikamet eden bir başka Keldani aile daha var ama kış aylarında o aileden de sadece yaşlı bir erkek kalıyor.

Remzi Diril, Asurice adı Mehri olan Kovankaya Köyü ile en yakın köyün arasındaki mesafenin 25 km olduğunu söyledi:

"Bizim köy mahrumiyet bölgesi diye tarif edebileceğimiz bir yer. Şırnak ve Siirt sınırında ulaşım zorluğu olan bir köy. Elektrik ve alt yapı sıkıntısı var. Devlet oraya hizmet götürmekte sıkıntı çekiyor."

Köylü çiftin kaybolması ile ilgili ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bazı haberlerde çiftin fidye için kaçırıldığı iddia edildi. Remzi Diril bu iddiaya karşı çıkıyor ve bu tür söylentilerin bilgi kirliliğine neden olduğunu belirtiyor. Diril, olayla ilgili bir diğer iddianın da 'Keldani çiftini PKK'nın kaçırdığı' yönünde olduğunu ifade ediyor.