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Şırnak'ta 11 sendikadan AK Parti adayına destek kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 11 sendikadan AK Parti adayına destek kararı

Memur-Sen'e bağlı, aralarında Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Haber-Sen, Büro Memur-Sen'in de bulunduğu 11 sendikanın il ve ilçe teşkilatları, 31 Mart yerel seçiminde AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'yı destekleme kararı aldı.

Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın yöneticileri, AK Parti seçim bürosunu ziyaret ederek, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka ile görüştü.

Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, yaptığı açıklamada, milli iradenin her zaman yanında olduklarını belirterek, bu nedenle kenti ileri taşıyabileceğine inandıkları AK Parti adayını seçimde destekleyeceklerini söyledi.

Kentin geçmişte çok büyük acılar çektiğini ifade eden Çatı, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki halkımız artık huzura ve hizmete oy verecek. 31 Mart'ta inşallah yeni Şırnak'ı birlikte inşa edeceğiz. Şırnak daha güzelini hak ediyor. Yaşanılan süreçler, stresler, ödenen bedelleri milletimiz unutmaz. Daha güzelini, daha iyi belediye hizmetini daha kaliteli standartlarda belediyecilik anlayışını hak ediyorlar. Bunun da ak ellerle olacağına inanıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da bu, sandığa yansır."

Milletvekili Birlik de kendilerine verilen destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşanan beraberliğin güzel günlerin habercisi olacağını aktardı.

Birlik, "Her şey önce ülkemiz için. Bizim memleketimiz bizim için değerli. Memleketimize değer katmamız gerekir. Sizin gibi değerli sendikaların desteği bizim için önemli ve değerli. Hep birlikte bu memleketi kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ise 11 sendikanın il ve ilçe temsilcilerinin desteğinden mutluluk duyduğunu belirtti.

31 Mart'ın kent için tarihi bir gün olacağını söyleyen Yarka, şunları kaydetti:

"Güzel günler bizleri bekliyor. Sizler burada bizim en iyi gözümüzsünüz. Yaşam kalitenizi artırmak, çocuklarımızın geleceğini, güzel yarınlarını hazırlamamız için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Beraber olursak geleceğe güçlü adımlarla ilerleyebiliriz."

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