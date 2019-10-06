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Şırnak’ta 13 hafız için icazet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan: - "Huzur ve güven ortamının şer odakları tarafından bozulmaması için gayret göstermeliyiz"

Şırnak'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 13 kişi için tören düzenlendi.

Şehr-i Nuh Mahallesi Mehmet Emin Acar Kur’an kursunda düzenlenen programda, eğitimlerini tamamlayan 13 hafız Kur'an-ı Kerim okudu ve İl Müftülüğü ilahi grubu çeşitli ilahiler seslendirdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kent genelindeki 14 Kur'an kursunun 24'e çıkarılacağını söyledi. Eğitimini tamamlayan 13 hafızın asıl görevinin bundan sonra başlayacağını aktaran Pehlivan, "Öğrendiklerini hayatına tatbik etmesi ve gelecek nesillere bu bilgi birikimlerinin aktarılması çok önemli. Samimiyet ve ihlasla bunu yaptığımızda Müslümanların arasına hiçbir güç nifak tohumu ekemeyecek." dedi.

Kentte huzurlu ve güvenli bir ortam olduğunu belirten Pehlivan, "Huzur ve güven ortamının şer odakları tarafından bozulmaması için gayret göstermeliyiz. Bu huzur iklimi ilimizde sağlandıysa elbetteki güvenlik birimlerimizin gayreti, çabası ve siz değerli hemşehrilerimizin katkısı ile oldu." ifadelerini kullandı.

Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan ise yol gösterecek din alimlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 13 hafıza diplomaları verildi.

Programa Şırnak Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
icazet Kur'an-ı Kerim program şırnak

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