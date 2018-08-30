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Şırnak'ta 14 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilogram eroin ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Milli Jandarma Karakolu yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Ağır"ın da katıldığı aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 28 paket içerisinde 14 kilogram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
eroin şırnak

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