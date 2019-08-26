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Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 21:19 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirme sonrası Şırnak'ta yapılması planlanan eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirme sonrası Şırnak'ta yapılması planlanan eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasın ardından Şırnak'ta yapılması planlanan eylem ve etkinlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz sınırları içerisinde farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici mevcut dengeyi bozacak eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması amaçlanmaktadır. Bu sebeple 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi gereğince Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla açık alanda gerçekleşebilecek yürüyüş, basın açıklaması, mezarbaşı anma, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinliklerin, belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Şırnak il sınırları içerisinde il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 23 Ağustos 2019 günü saat: 00.01'den 6 Ağustos 2019 günü saat: 24.00'e kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır."

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