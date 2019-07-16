HABER

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:23 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta çeşitli programlar düzenlendi. Şırnak Valiliği önündeki alanda düzenlenen programa Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Düzenlen programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. Vali Aktaş, "Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve saadeti için şahadete yürüyen tüm kahramanlarımızı burada bir kez daha minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde bir hain kalkışma, bir alçak darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu hain kalkışmayı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ’cü vatan hainleri, milletin silahlarını, bu aziz millete doğrultarak kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulundular, milletimizi bölmek ve devletimizi yıkmak için saldırdılar. Aziz milletimiz; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde de istiklal ve istikbali için bir kez daha tek yürek, tek bilek olmuş, bedenlerini kalkan yapmış, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olmuştur" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasıŞırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasıŞırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasıŞırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Binler ‘Vatan Nöbeti’ için meydanlara akın ettiBinler ‘Vatan Nöbeti’ için meydanlara akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı

Çamlıca Camii'nde dev led Türk Bayrağı!

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.