HABER

Şırnak’ta 15 Temmuz etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Şırnak’ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23.

Şırnak’ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.
15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra program Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtının gezilmesiyle sona erdi.

Şehitler için mevlit okutuldu
Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahalle’de bulunan Geylani Camii’nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Programa Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Sosysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Ramazan Tolan ise şehitler için dua etti.
Cami çıkışında mevlit programına katılanlara tatlı ikram edildi.

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Halıya sarılıp ölüme terk edilen eşekten iyi haberHalıya sarılıp ölüme terk edilen eşekten iyi haber
Mardin’de 15 Temmuz etkinlikleriMardin’de 15 Temmuz etkinlikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.