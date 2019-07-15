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Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, şehitleri için mevlit okutuldu.  FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta çeşitli anma törenleri düzenlendi.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, şehitleri için mevlit okutuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta çeşitli anma törenleri düzenlendi. 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda yapılan anma programına Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Törenden sonra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua okundu. Anma etkinlikleri kapsamında Geylani Camii'nde öğle namazı sonrasında Kuran tilaveti ile mevlit okutuldu. Mevlide katılanlara lokum ve gülsuyu ikram edildi.

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Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulduDiyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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