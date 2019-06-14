HABER

Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, eğitim gören 157 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, eğitim gören 157 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Orhan Uysal İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Aktaş, yaz tatilinde kitap okuma ve spor yapma tavsiyelerinde bulundu. Şırnak'ta bir dönem yaşanan terör olaylarından kaynaklı olarak eğitimde aksamaların yaşandığına dikkat çeken Vali Aktaş, "Şırnak, geçmiş dönemde yaşadığımız olumsuz olaylar nedeniyle maalesef eğitim düzeyinde çok istediğimiz düzeyde olmamakla birlikte özellikle son iki yıl eksikliklerimizi hızlıca tamamlayarak, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için hem biz devlet olarak hem Şırnaklı hemşehrilerimiz bir seferberlik başlattık. İnşallah bunun semeresini de bu yılki sınavlarda göreceğiz. Ben bu yıl yapılacak genel sınavlarda Şırnak'ın eğitim seviyesinin çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Eğitimde başarılı olabilmek için hem ailelerin desteği hem de fiziki imkanlar lazım. Var olan fiziki imkanların daha da arttırılması için devletimiz bütün imkanlarını ilimize seferber etmiş durumda. İnşallah devam eden inşaatlarımız tamamlandığında fiziki anlamda hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir eğitim vermenin mücadelesini devam ettireceğiz" dedi.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Zeytin sineğiyle tuzaklı mücadeleZeytin sineğiyle tuzaklı mücadele
Şehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'ndeŞehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.