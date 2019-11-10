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Şırnak'ta, 16 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valiliği'nce Silopi ilçesi Cudi dağı'nde 16 bölgede 8 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Valiliği'nce Silopi ilçesi Cudi dağı'nde 16 bölgede 8 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında 16 bölge 'Geçici özel güven bölgesi' ilan edildi. Yasaklamayla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Valiliğince; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Şırnak ili Silopi ilçesi (Cudi Dağı / Kösreli Köyü kırsalı) Habis Tepe, Helanapir Tepe, Kürsi Tepe, Nuh Peygamber Ziyaret Tepe, Mevzilikaya Tepe, 1625 Rakımlı İsimsiz Tepe, Çelasor Sırtı, Fala Tepe, Kirikuru Tepe, Eğera Tepe, Konyaki Sırtı, Gavita Tepe, Cılız Tepe, Ahmetaziz Tepe ve Çelesor Tepe kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 8 gün süreyle 10 Kasım 2019 saat 06.00 - 17 Kasım 2019 saat 24.00 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."

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