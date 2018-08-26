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Şırnak'ta 17 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 23:05 | Son Güncelleme

Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir araçta 25 kilogram eroinin bulunduğu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda başka bir araçtaki aramada 17 kilogram eroin daha ele geçirildi - Gözaltındaki 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir araçta 25 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda başka bir araçta yapılan aramada 17 kilogram eroin daha ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'tan, Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi ilçesine bir araçta uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.E'nin kullandığı araç, takip sonucunda ilçe çıkışında durduruldu. Yapılan aramada araca gizlenmiş 48 paket halinde 25 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin emniyetteki sorgularında verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerden birinin 47 KU 018 plakalı aracında yapılan aramada 17 kilogram eroin daha ele geçirildi.

Böylece ele geçirilen eroin miktarı 42 kilograma ulaştı.

Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
eroin operasyon şırnak

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