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ŞIRNAK'TA 1'İ YARALI, 2 TERÖRİST YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:06 | Son Güncelleme

Şırnak Beytüşşebap kırsalında JİHA destekli yapılan operasyonda, 1’i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.

ŞIRNAK'TA 1'İ YARALI, 2 TERÖRİST YAKALANDI

ANKARA (DHA) - Şırnak Beytüşşebap kırsalında JİHA destekli yapılan operasyonda, 1’i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli de yine jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Şırnak Beytüşşebap kırsalında 27 Eylül’de JİHA destekli yapılan “Şehit Yarbay Songül Yakut-11” operasyonunda silah ve teçhizatlarıyla birlikte 1’i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 BTÖ mensubu ile bu BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştır."

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