HABER

Şırnak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya bırakıldı

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, nesli tükenmekte olan 2 bin kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'ndan gelen 2 bin keklik, İdil Beyaz Dağ mevkisinde doğaya bırakıldı.

Etkinliğe Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, bölge halkının yaşam alanlarında kekliklerin tükenme noktasına geldiği talebi üzerine, nesli tükenmekte olan kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla böyle bir uygulama yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kalay, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak bölgede kınalı keklik popülasyonunu arttırabilmek amacıyla o bölgeye 3 yıl boyunca kınalı keklik salımını gerçekleştireceğiz. Geçen yıldan beri o bölgeyi ava yasak saha ilan ettik. Gelecek sene de salımı gerçekleştirdiğimizde o bölgede kınalı kekliklerin belli bir sayıya ulaşacağını umut ediyoruz" dedi.

Şubat ayından beri av yasağının olduğunu anımsatan Kalay, Ağustos ayında başlayacak avlanmanın 7 ay süresince yapılabileceğini kaydetti.

Müdürlüklerine bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince jandarmayla birlikte rutin av kontrolleri yapıldığını ifade eden Kalay, "Bu kontrollerimizde karşılaştığımız usulsüz avlanmaları 4915 konulu Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden cezai işlemleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sadece sezonu içerisinde avlanmalarını gerçekleştirmeleridir. Sezon dışında av hayvanlarının üreme veya çiftleşme dönemi olduğu için o dönemde yapılan avlanmalar doğa kaybına neden olur." dedi.

Konuşmanın ardından doğaya 2 bin kınalı keklik bırakıldı.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyorSinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Yenişehir’de yaz okulları başladıYenişehir’de yaz okulları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keklik şırnak

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

İstanbul'da yarın 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidiyor!

İstanbul yarın sandık başına gidiyor!

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

Bu ilkokuldaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.