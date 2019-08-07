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Şırnak’ta 2 jandarma personelini yaralayan 1 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Şırnak’ta 2 jandarma personelini yaralayan 1 terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, 26 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak’ta 2 jandarma personelini yaralayan 1 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, 26 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma ve MİT, 26 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı. Yapılan takip sonucu, söz konusu PKK’lı teröristlerden biri 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Silopi Cudi dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli de tutuklanmıştı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in, bugün düzenlediği ortak operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı’nda etkisiz hale getirildi.

Haber:ANKARA, (DHA)-

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