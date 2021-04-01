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Şırnak’ta 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı

01.04.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

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Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçlar kullanılamaz hale geldi.
Olay, Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenoba’dan Uludere’ye giden Ahmet İ. yönetimindeki 10 ABE 261 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnceler köyünden Hilal beldesine giden Ferhat T. yönetimindeki 27 VR 096 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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