HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi

Şırnak’ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi

28.12.2020 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kilo altın, tarihi eser ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 25,09 gram esrar, 105,58 gram eroin, 29,48 gram kokain, 28,39 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351,43 gram altın, 2 kilogram kaçak sigara tütünü, 200 adet puro, 28 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2020 lira ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 41 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktıİddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı
KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler! KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Murat Yılmaz'dan sert sözler: Biz koronayla savaşırken, 'vatan hainleri' villalarda parti veriyor

Prof. Dr. Murat Yılmaz'dan sert sözler: Biz koronayla savaşırken, 'vatan hainleri' villalarda parti veriyor

İddialar şoke etmişti! Pınar Gültekin'in babasına telefon açan CHP'li milletvekili ortaya çıktı

İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı

Bursa'da 6 kişinin yaralandığı feci kaza canlı yayına yansıdı

Korkunç olay canlı yayın sırasında yaşandı

MSB duyurdu! 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Yıkımına başlanan Avcılar Belediye binasındaki demir miktarı şaşırttı

Yıkımına başlanan Avcılar Belediye binasındaki demir miktarı şaşırttı

Kısıtlamada 3'üncü kez yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi

Kısıtlamada 3'üncü kez yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.