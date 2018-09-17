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Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Gabar Dağı Alkemer mevkisinde, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Gabar Dağı Alkemer mevkisinde, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 00.30 sıralarında, merkez ilçeye bağlı Gabar Dağı Alkemer mevkisinde, İHA ile tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen yakın hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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