HABER

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sürdürülen operasyonda, 1'i yaralı 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte yakalandı.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sürdürülen operasyonda, 1'i yaralı 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte yakalandı.
Şırnak Valiliği'nce Beytüşşebap ilçesi kırsalındaki Faraşin bölgesinde sürdürülen operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 1'i yaralı 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte yakalandı. Bölgede operasyonlara kararlıkla devam edildiği vurgulandı.

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
Ümraniye'de üst geçit altında ölü bulunduÜmraniye'de üst geçit altında ölü bulundu
Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltıAntalya'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

'Tan beni DM’den taciz etti'

'Tan beni DM’den taciz etti'

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Evde çekirdek makinesi yaptı

Evde çekirdek makinesi yaptı

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.