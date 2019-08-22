HABER

Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 01:44 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyon kapsamında toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, ’Şırnak İlimiz Silopi İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kösreli köyü Şelal Deresi mevkiinde, 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü, bölgede faaliyet gösteren TPAO çalışmalarının emniyetini alan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile bir grup BTÖ mensubu arasında çıkan çatışmada 3 Güvenlik Görevlimiz Şehit olmuştur. Çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Aynı gün adı geçen bölgede Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekâtı ile etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubu olmak üzere; toplam 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir’ denildi.

PARTNER Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp... Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp...
21 Ağustos Şans Topu sonuçları21 Ağustos Şans Topu sonuçları
Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü, 7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldıŞiddetli yağış sonrası köprü çöktü, 7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tekirdağ'da büyük yangın!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

Şırnak ve Mardin'de terör örgütüne büyük darbe!

5 terörist etkisiz hale getirildi!

21 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon TL devretti

Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Feci kaza: Korkunç şekilde can verdiler

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.