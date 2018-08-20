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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Kaval Dağı şırnak terörist

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