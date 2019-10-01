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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 20:07 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na  düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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