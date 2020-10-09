Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.