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Şırnak'ta 25 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir araçta 25 kilogram eroin bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir araçta 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'tan Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi ilçesine bir araçta uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.E'nin kullandığı araç, yapılan takip sonucunda ilçe çıkışında durduruldu. Yapılan aramada araca gizlenmiş 48 paket halinde 25 kilogram eroin bulundu.

Araç sürücüsü M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Silopi şırnak

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