HABER

Şırnak’ta 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı, Korucu köyünden Cizre Nusaybin karayolunu kullanarak Batman iline kaçak malzeme götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şırnak’ta 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Korucu köyünden Cizre Nusaybin karayolunu kullanarak Batman iline kaçak malzeme götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında icra edilen operasyonda 34 UK 4381 plakalı aracın muhtelif yerlerinde saklanmış vaziyette toplam 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybettiFoseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti
Yol kenarında bulunan lahit korumaya alındıYol kenarında bulunan lahit korumaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.