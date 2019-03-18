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Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3'ü kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısı'na gelen 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan 4 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Anahtar Kelimeler:
şırnak terör örgütü pkk

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