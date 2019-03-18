Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist teslim oldu

\u015e\u0131rnak'\u0131n Silopi il\u00e7esinde 3'\u00fc kad\u0131n 4 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist teslim oldu.\nTer\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n kamplar\u0131ndan ka\u00e7arak Habur S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'na gelen 4 ter\u00f6rist, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu.\nG\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 4 ter\u00f6ristin, emniyetteki i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor. D\u00fcnya rekoru bu ma\u00e7ta k\u0131r\u0131ld\u0131! Tarihe ge\u00e7tilerPKK'l\u0131 4 ter\u00f6rist g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu - Had\u0131mk\u00f6y'de kimyasal fabrikas\u0131nda yang\u0131n (3)
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