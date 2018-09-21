Şırnak'ta 5 gündür kayıp 2 kişide PKK şüphesi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 5 gün önce kaybolan 2 kişiden haber alınamıyor. Kayıp 2 kişinin, PKK terör örgütü tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Uludere ilçesinde yaşayan S.Ö. ve Ü.A., 17 Eylül günü kayıplara karıştı. İlçenin kırsal kesiminde kaybolan kişilerin ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. 5 günden bu yana haber alınamayan 2 kişinin, PKK terör örgütü tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphe ediliyor. Kaybolan kişilerin yakınlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

