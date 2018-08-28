Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beytüşşebap ilçesi Faraşin yaylasında terör örgütü PKK'ya yönelik "Jandarma Yarbay Songül Yakut " operasyonu kapsamında yapılan çalışmada 5 terörist tespit edildi.

Açıklamada " Hava kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakın hava desteği sonucunda tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi verildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

