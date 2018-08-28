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Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 08:12 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beytüşşebap ilçesi Faraşin yaylasında terör örgütü PKK'ya yönelik "Jandarma Yarbay Songül Yakut " operasyonu kapsamında yapılan çalışmada 5 terörist tespit edildi.

Açıklamada " Hava kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakın hava desteği sonucunda tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi verildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beytüşşebap şırnak

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