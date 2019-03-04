Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu.

\u015e\u0131rnak'ta 5 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist teslim oldu.\nG\u00fcvenlik kaynaklar\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Habur S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'na gelen 2'si kad\u0131n 5 ter\u00f6rist, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu.\nTer\u00f6ristlerin emniyetteki ifade i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor.PARTNER'Sen ne ya\u015fad\u0131n da bu hale geldin?'PKK'dan ka\u00e7an ter\u00f6ristler teslim olduMesut \u00dcner: \u201cMevcut Belediye \u00c7atalca\u2019y\u0131 y\u00f6netemedi ama biz kalk\u0131nd\u0131raca\u011f\u0131z\u201d
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