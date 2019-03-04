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Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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PKK şırnak terörist teslim olma

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