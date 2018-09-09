Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat birimleri Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup teröristi tespit etti.

Bunun üzerine gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

