Şırnak’ta 6 bin 652 operasyonda 56 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2020’de 6 bin 652 operasyon düzenlendiğini, 40 teröristin ölü, 1 teröristin sağ ve 15 teröristin de ikna çalışmaları kapsamında teslim olmaları ile birlikte 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Vali Pehlivan, 2020’de Şırnak ve ilçelerinde terörle mücadele faaliyetlerini değerlendirme toplantısı düzenledi. Valilik Gamer toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak bölgesinde çalışan gazeteciler katıldı. Şırnak’ta güvenlik ve asayiş ile ilgili hassasiyetlerine değinen Vali Pehlivan, yakalanan huzur ortamının daim kılınması için 2020 yolunda da güvenlik birimlerinin hummalı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

6 bin 652 operasyonda 56 terörist etkisiz hale getirildi

Vali Pehlivan, 2020 yılında terörle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2 büyük çaplı, 43 orta çaplı ve 4 bin 813 küçük çaplı operasyon düzenlendiğini söyledi. Vali Pehlivan, “Bu operasyonlar sonucunda 40 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ, 15 ikna çalışmaları kapsamında teslim olmak üzere toplam 56 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde ve sığınaklarında, 1 havan, 2 lav, 6 roketatar, 3 av tüfeği, 2 M4 piyade tüfeği, 1 Bixi makineli tüfeği, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 9 M16 tüfeği, 35 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 2 makinalı tabanca, 199 roketatar mühimmatı, 123 el bombası, 94 el yapımı patlayıcı, 13 anti personel mayın, 3 anti tank mayın, 1 patlamamış top mühimmatı, 3 geri tepmesiz top mermisi, 7 bin 172 muhtelif fişek, 9,16 gram C-4 patlayıcı, 44,5 kilogram amonyum nitrat, 6 kilogram alüminyum nitrat, 9,25 kilogram RDX, 3 kilogram TNT ele geçirilmiştir” dedi.