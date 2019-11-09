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Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:13 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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