Şırnak'ta 60 bin genç, kurslarda eğitim aldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)- ŞIRNAK Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce çeşitli alanlarda açılan kurslardan 60 bin kişinin faydalandığını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Şehrimiz devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor. Çok şükür güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bir yandan bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ederken bir yandan da eğitim, tarım hayvancılık, spor, kamu hizmetinin bütün alanlarında yoğun hizmetler yürütüyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan fitness salonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim gören yüzücüleri ziyaret eden Vali Pehlivan, burada bir süre genç yüzücüleri izledi.