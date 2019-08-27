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Şırnak'ta 60 bin genç, kurslarda eğitim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce çeşitli alanlarda açılan kurslardan 60 bin kişinin faydalandığını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Şehrimiz devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)- ŞIRNAK Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce çeşitli alanlarda açılan kurslardan 60 bin kişinin faydalandığını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Şehrimiz devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor. Çok şükür güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bir yandan bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ederken bir yandan da eğitim, tarım hayvancılık, spor, kamu hizmetinin bütün alanlarında yoğun hizmetler yürütüyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan fitness salonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim gören yüzücüleri ziyaret eden Vali Pehlivan, burada bir süre genç yüzücüleri izledi.

'GÜVENLİK ANLAMINDA ÇOK BAŞARILI OPERASYONLAR ORTAYA KONULUYOR'

Ziyarette konuşan Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan çeşitli kurslara 60 bin gencin katıldığını söyledi. Kursa katılanların bir çok alanda eğitim aldıklarını anlatan Vali Pehlivan, kentte sağlanan huzur ve güven ortamına değinerek, şöyle konuştu:

"Şehrimiz, devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesi suretiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor. Çok şükür güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bu şehrimizin, bölgemizin hem sınır güvenliği hem iç güvenliği giderek daha da artıyor. Bir yandan bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ederken bir yandan da eğitim, tarım hayvancılık, spor, kamu hizmetinin bütün alanlarında yoğun hizmetler yürütüyoruz. Yürütmeye devam edeceğiz. Devletimizin ilimize son 15 yılda yaptığı yatırım 17 milyar civarında. Şu anda devam eden çalışmalarda aşağı yukarı bir o kadar rakam teşkil ediyor. Bir yandan altyapı hizmetleri daha iyi noktalara gelirken bir yandan güvenliğimiz daha iyi noktalara gelirken, bir yandan da eğitim alanında adeta bir seferberlikle gençlerimizi çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Gençlerimizin daha kaliteli eğitimler alması konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daha ileri noktalara taşıma gayretimiz devam edecektir. Spor faaliyetleri, kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Gençlerimiz yeter ki ilgi duysunlar."

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