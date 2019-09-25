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Şırnak'ta, 7 bölgede 'Geçici özel güvenlik' uygulaması 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valiliği'nce İdil ilçesi kırsalındaki 7 bölgede 6 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Valiliği'nce İdil ilçesi kırsalındaki 7 bölgede 6 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
İdil ilçesi kırsalında 7 bölge 'Geçici özel güven bölgesi' ilan edildi. Yasaklamayla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Valiliği'nce 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; İdil ilçesi Keltepe Düzü, Haydar Tepe, Dükkansırtı Tepe, Hamuglak Tepe, Alişeddah Tepe, Zivingega Mağaraları ve Şamlık Tepe kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 24 -29 Eylül tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."

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