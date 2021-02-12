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  4. Şırnak’ta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şırnak’ta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi

12.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şırnak’ta trafik denetleme ve kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şırnak’ta trafik denetleme ve kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçların engellenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek operasyon başlatıldı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Bozalan trafik denetleme ve kontrol noktasında kontrol amaçlı durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 7 kilo 87,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan F.T. isimli şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi.

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