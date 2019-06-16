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Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi (Ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

    TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'TURUNCU' DİĞERİ 'GRİ' KATEGORİDEN İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 'terörden arananlar listesi'ndeki 'turuncu' kategoride yer alan 'Sarya' kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 'gri' kategorideki 'Baran' kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'TURUNCU' DİĞERİ 'GRİ' KATEGORİDEN
İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 'terörden arananlar listesi'ndeki 'turuncu' kategoride yer alan 'Sarya' kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 'gri' kategorideki 'Baran' kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2'sinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan 'Sarya' kod adlı Emine Toy olduğu diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlenmiştir" denildi.

ANKARA DHA

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