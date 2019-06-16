Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride yer alan Yılmaz Begiç olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 3 kalaşnikof, AKS 74U tüfeği, M-16 tüfeği, 2 tabanca, 2 el bombası ve termal kıyafet şemsiye ele geçirildi.

Yapılan araştırmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Sarya" kod adlı Emine Toy, birinin gri kategoride yer alan "Baran" kod adlı Yılmaz Begiç, birinin de "Rubar Sosin" kod adlı Fehmi Yiğit olduğu belirlendi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediliyor.

