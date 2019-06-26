Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi
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