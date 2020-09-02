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  4. Şırnak’ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

Şırnak’ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Şırnak’ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Devam eden yangında yüzlerce dönüm alan kül olurken, birçok yaban hayvanı da telef oldu.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan Besta ve Hirimya dağlarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangının yoğunlaştığı bölgeye müdahale edilemezken, alevler sebebi ile yüzlerce dönüm alanın kül olduğu öğrenildi. Yangında, bölgede bulunan birçok yaban hayvanın da telef olduğu kaydedildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Şırnak’ta ağaçlık alanda yangın: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

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