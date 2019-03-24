Şırnak'ta askerleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Sekvan KÜDEN- Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Cizre- Şırnak karayolu Botaş mevkiinde meydana geldi. Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na götüren zırhlı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.

