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Şırnak'ta askerleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

 Şırnak'ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

Şırnak'ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Cizre- Şırnak karayolu Botaş mevkiinde meydana geldi. Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na götüren zırhlı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Hastaneden görüntü
- Askeri aracın midibüsü çekmesi
- Hasar gören midibüs
- Genel ve detaylar görüntüler
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK,(DHA)

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