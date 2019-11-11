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Şırnak'ta, Bakan Soylu'nun katılımıyla 52 bin fidan toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında Şırnak'taki Namaz Dağı'nda 52 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında Şırnak'taki Namaz Dağı'nda 52 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bugün başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak'ta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 52 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. 1950 rakımlı Nazam Dağı'ndaki etkinlik alanına beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve şehit polis memuru Hüseyin Gül’ün oğlu Talha Gül ile gelen Bakan Soylu, fidan dikim sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cudi, Gabar ve Herekol dağları üçgeninde bulundukları Namaz Dağı bölgesini yeşillendirmek için 2 bin 200 fidan dikeceklerini söyledi. Görüşmede Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Şimdi size tüm arkadaşlarımızla söz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Cudi Dağı’nda temmuz ayında bütün Şırnaklılarla büyük bir festival gerçekleştirilecek. Sadece Namaz Dağı'nda 2 bin 200 fidan dikildi. Tüm Şırnak’ta 52 bin 200 fidan dikiyor. Ve burası da inşallah bütün Şırnak’ı ayaklarının altına alan bir balkon gibi çok güzel bir seyir terası ve Şırnaklıların da hafta sonu piknik yapabilecekleri güzel bir piknik alanına döndürülecek. Bu seferberlikte bize yer veren sayın bakanımız ve başta size çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

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