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Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü. Demir çubuklara tutunarak afişe ulaşan çocuk eline aldığı bezle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulunduğu bölümü temizledi.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Seçim bürosunun açılmasından sonra meydanda toplanan kalabalık, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Bu sırada 15 yaşlarındaki bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü. Hemen bir bez bulan çocuk, demir korkuluklara tutunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulunduğu bölümü temizledi. Küçük çocuk, afişin temizlenmesinin ardından gözlerden kayboldu.

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi

Şırnak’ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirlenen afişini temizledi
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