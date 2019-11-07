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Şırnak’ta bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:35 | Son Güncelleme

Şırnak’ta güvenlik güçlerince, kış üslenmesine girme hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi bölgesinde, Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Şırnak’ta güvenlik güçlerince, kış üslenmesine girme hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi bölgesinde, Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ilimiz merkez ilçesi Balveren beldesi bin 800 rakımlı tepe bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi ve lojistik ikmal faaliyetlerini önlemek maksadıyla Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 Kasım 2019 günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 2 adet fişek, 1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 59 adet 5,56 milimetre fişek, 38 adet 5,45 milimetre fişek, 2 adet güneş paneli, 2 adet fotoğraf makinesi, 4 adet akımölçer, 2 takım termal kıyafet, 7 takım leşker kıyafeti, 3 takım sızma kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 2 adet sırt çantası, 1 çift spor ayakkabısı, 1 adet pil bloğu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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